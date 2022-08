Accident rutier in Navodari! Primele informatii

In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Culturii. In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme. La locul accidentului au fost trimise echipaje… [citeste mai departe]