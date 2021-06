Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea unui personaj digital cu chipul albastru, realizat din pixeli si insotit de noul certificat de autenticitate in mare voga "NFT" ("non-fongible token"), a fost vanduta joi la New York de casa de licitatii Sotheby's cu suma de 11,7 milioane de dolari, informeaza AFP. Prin prisma pretului…

- O moneda americana din aur, de colectie, a fost vinduta marti cu 18,87 de milioane de dolari in cadrul unei sesiuni organizate de casa de licitatii Sotheby's la New York, un record, anunta AFP. Acest exemplar care face parte din ultima serie in aur, numita "Double Eagle", emisa de Monetaria Statelor…

- Tabloul artistului Pablo Picasso „Femeie sezind linga o fereastra” (Femme assise pres d'une fenetre) a fost vindut la New York de Christie's pentru 103 milioane de dolari. Acest lucru a fost relatat pe site-ul casei de licitații. Se remarca ca lucrarea a fost unul dintre loturile de top ale licitației.…

- „In This Case”, tablou pictat de de Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari, in cadrul unei licitații organizata la New York de casa Christie’s. Aceasta panza de 1,98 de metri, pictata in 1983, ce reprezinta un craniu pe fundal rosu, a fost adjudecata la 81 de milioane…

