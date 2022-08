Stiri pe aceeasi tema

- Seceta cu care se confrunta aproape 50% din teritoriul UE afecteaza puternic agricultura și producția de energie și ridica probleme majore in alimentarea cu apa a populației, arata datele obținute de Comisia Europeana și preluate de Sky News.Din Franța pana in Romania, din vestul Germaniei pana in sudul…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis luni, 25 iulie, ca trebuie reluate in coaliția politica discuțiile incepute in ianuarie privind reglementarea prețurilor la energie și gaze pe o perioada limitata. Concret, PSD vrea ca prețurile sa fie stabilite de stat „PSD revine cu aceasta soluție, prezentata…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat vineri, 15 iulie, ca jalonul din PNRR legat de legea avertizorilor de integritate este in proces de validare cu Comisia Europeana. Boloș a subliniat ca situația trebuie lamurita pana in luna octombrie, cand va fi cererea de plata…

- Ministerul Apararii Naționale a elaborat un proiect de lege care prevede, printre altele, ca romanii incorporabili și rezerviștii aflați in strainatate vor avea 15 zile la dispoziție sa se intoarca in țara, in cazul instituirii starii de asediu, mobilizare sau razboi. Ce prevede proiectul: „(1) Cetațenii…

- Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei pentru agricultura din PE, atrage atenția ca statele UE trebuie sa se asigure ca ramanerea necontrolata a cerealelor din Ucraina in UE nu pune presiune pe fermierii din țarile membre, care se vad nevoiți deja sa-și vanda producția la prețuri mult…

- Unele dintre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliența nu pot fi realizate din scurt, ci trebuie pregatite din timp, in caz contrar existand pericolul unui blocaj al PNRR, transmite Cristian Ghinea, coordonator de politici publice al USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor…

- PSD ramane un partid pentru oameni, care vine in sprijinul celor mulți, in perioada in care aceștia au cea mai mare nevoie! Valoarea tichetelor de masa va crește de la 20, la 30 de lei. Aceasta este o masura din pachetul ”Sprijin pentru Romania” prin care sunt sprijinite categoriile vulnerabile in fața…

- Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat zilele trecute un proiect de norma care aduce modificari substanțiale Normei 20/2017 privind asigurarile auto in Romania. Actul normativ a fost trimis catre Monitorul Oficial și urmeaza sa intre in vigoare dupa 90 de zile de la publicare.…