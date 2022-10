Londra a anunțat luni ca va da inapoi in privința reducerii impozitului pe venit pentru cei mai bogați, care a fost dezvaluita in urma cu zece zile și a provocat turbulențe pe piețele financiare. „Este clar ca eliminarea cotei de impozitare de 45% (pentru persoanele cu venituri de 150.000 de lire sterline pe an sau […] The post La presiunea strazii, Londra renunța la reducerea taxelor pentru cei bogați. Se cere demisia premierului Liz Truss first appeared on Ziarul National .