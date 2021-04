La polul opus: Țara în care sute de oameni ies în stradă și cer reguli mai stricte In timp ce in Romania au avut loc din nou proteste fața de masurile restrictive, in Germania exista o grupare de cateva sute de persoane care a ieșit in strada pentru a cere reguli mai stricte. Mișcarea „Zero COVID” a pornit in Germania și este formata din oameni care sunt de parere ca regulile restrictive ar trebui inasprite. Conform dpa și Agerpres , in Bremen si Hanovra au protestat peste 200 de oameni, in timp ce in jur de 50 de persoane au manifestat la Goettingen. La Berlin au ieșit in strada 20 de oameni, iar la Dusseldorf au manifestat 70 de persoane. Demonstratii erau planificate in aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

