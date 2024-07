Stiri pe aceeasi tema

- Mincinosul Kovacs nu putea angaja ca administrator al paginii oficiale Primaria Carei decat pe cineva dupa chipul și asemanarea sa. Ca doar ,,cine se aseamana se aduna,, spune o veche vorba romaneasca. De parca nu ne-ar fi fost de ajuns minciunile promovate in spațiul public de catre evazionistul Kovacs, …

- Priviți cu ce se ocupa angajații Primariei Carei in timpul programului, pe banii careienilor. Sinecuristul are postul garantat, dupa fapta și rasplata. Consilierul primarului evazionist are in fișa postului linșajul mediatic, pupincurismul și afacerile personale. Pentru toate aceste atribuții platesc …

- Primarul evazionist inițiaza proiect de hotarare pentru achiziția directa a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile colectate separat pe fracții in cadrul serviciului de salubrizare local. NU CU LICITAȚIE cum ar fi regulamentar ci prin achiziție directa! Sa aiba relevanța ca un viceprimar al…

- In perioada 13-14 iulie, a.c., județul Satu Mare va fi sub avertizare de COD ROȘU de canicula, temperaturile maxime vor fi de 35…40 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Local, minimele termice nu vor cobori…

- Legea nr. 337 adoptata in 2018, care reglementeaza statutul inspectorului de munca, instituie ziua de 11 iulie ca fiind Ziua Inspecției Muncii. In acest an, instituția aniverseaza 25 de ani de la inființare in structura sa actuala. Aceasta zi este marcata, anual, prin acțiuni de promovare a prevederilor…

- Un primar evazionist, falimentator de 5 firme și un viceprimar traseist politic țin ascunse de luni de zile bicicletele dintr-un proiect cu finanțare publica! Primaria Carei a accesat un proiect prin care doritorii pot inchiria biciclete pentru a se deplasa dintr-un loc in altul al orașului. Proiectul…

- Direcția Servicii Publice Locale- Sector Parcari din cadrul Primariei Carei anunța ca depunerea cererilor pentru obținerea locurilor de parcare rezidențiale de pe Bulevardul 25 Octombrie și strada Zaganescu va incepe din data de 21 mai 2024 și va dura pana in data de 31 mai 2023. Inițial, a fost anunțata…

- Vineri, 10 mai 2024, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Carei a avut loc o manifestare omagiala prin care s-a marcat Ziua Independenței Romaniei. Pe pagina oficiala a Primariei Carei nu s-a postat nici anunțul privind programul manifestarii și nici imagini de la desfașurarea evenimentului…