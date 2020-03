Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o informare transmisa Prefecturii Suceava, cu privire la rezultatele monitorizarii aglomerarilor de ghețuri de pe riurile din zona de munte a județului, Sistemul de Gospodarire a Apelor precizeaza ca pe suprafața solului se inregistreaza un strat de zapada de pina la aproximativ 25 de centimetri.…

- Ziarul Unirea Lucrari de realizare a sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale pe mai multe tronsoane din DJ 142 P (DN 14 B) Lucrari de realizare a sistemului de colectare și evacuare al apelor pluviale pe mai multe tronsoane din DJ 142 P (DN 14 B) Consilierii Județeni vor avea de aprobat…

- Observatorul Astronomic din Iasi, o cladire de patrimoniu aflata in proprietatea Universitatii ”Alexandru Ioan Cuza”, va fi reabilitat si consolidat in urma unei investitii de 8,9 milioane de lei.Ordinul de modificare a indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea, consolidarea si refunctionalizarea…

- Incepand de saptamana viitoare, in Complexul Wonderland din Bistrița vor fi demarate lucrarile privind amenajarea unui complex acvatic cu bazine de inot exterioare și interioare. ”Vom demara lucrarile la Aquapark. Avem alocate 3 milioane de lei. Am semnat contractul de execuție și de saptamana ce vine…

- Lucrarile de construcție la noua secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia ar putea incepe in curand. Compania Naționala de Investiții (CNI) a semnat luni contractul de finanțare in valoare de 17,6 milioane de lei. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții au semnat…

- Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Alba Iulia vor beneficia in curand de o sala moderna de educație fizica. Lucrarile, in valoare de peste doua milioane de lei, au fost scoase la licitație recent de Compania Naționala de Investiții. Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic…

- La nivelul Companiei Naționale de Investiții a fost finalizata luna aceasta licitația pentru o lucrare extrem de importanta in comuna Poiana Campina - realizarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale pe valcelul Tulburea, in satul Pietrișu. Este o investiție de aproximativ 3 milioane…

- Inca 1,2 milioane de imobile au fost inregistrate in Sistemul integrat de cadastru și carte funciara, anul trecut ⬤ Cifra este de 2,4 ori mai mare decat in 2018 ⬤ De la 1 ianuarie 2020, au fost majorate sumele decontate pentru lucrarile de cadastru general In 2019, Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate…