Casa de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiesti organizeaza, in perioada 23 aprilie – 23 mai 2018, proiectul educational “Ferestre deschise spre cer – Icoane pe sticla. Ce povestesc icoanele? Imagine și cuvant”. Aceasta manifestare a devenit o traditie, fiind initiata in anul 2007, activitatile urmand sa se desfasoare la Colegiul National “Jean Monnet” Ploiesti – partener in cadrul acestui proiect – la clasele a III-a A, a III-a C și a II-a E. Obiectivele acestui proiect sunt familiarizarea copiilor participanti cu tehnica realizarii icoanelor pe sticla, stimularea creativitatii elevilor…