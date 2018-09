Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilitați, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Prahova și Asociația Curcubeul Autismului Prahova, organizeaza pe data de 14 septembrie, la Sala Europa a Consiliului Judetean Prahova, incepand cu ora 15.00, seminarul de educație incluziva cu tema ”Educam fiecare copil”. Seminarul se adreseaza atat parinților care au copii cu dizabilitați, cat si profesorilor și profesioniștilor in domeniu, actiunea avand ca scop promovarea unor competențe de baza in ceea ce privește educația incluziva – tranziția de…