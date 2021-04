Nicoleta Dumitrescu Cu siguranța, cei care au buletin de Ploiești, și nu numai, au putut vedea ca nu este zona a orașului in care sa nu existe ba cladiri lasate in voia sorții și care au ajuns o ruina, ba terenuri pline de balarii și gunoaie. Cum toate au și proprietari, cu acte, intr-un final, autoritațile ploieștene au ajuns la concluzia ca trebuie sa se faca și ceva concret astfel incat aceasta situație sa se schimbe, iar soluția a fost taxarea, mai exact majorarea impozitelor locale, de la caz la caz ajungandu-se inclusiv la 500%! Iar aceasta procedura s-a și reglementat in baza unei hotarari…