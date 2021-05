N. D. Restricțiile impuse din cauza pandemiei limiteaza, in continuare, organizarea unor manifestari care, de regula, se organizau anual. Este și cazul unei acțiuni de tradiție la nivelul orașului Ploiești – Festivalul Național ”I.L. Caragiale” – in calitate de organizator, Casa de Cultura ”I.L. Caragiale” anunțand ca ediția din acest an, a XVIII-a, se va desfașura in spațiul virtual. In context, reprezentanții instituției menționate au facut publice atat probele competiției – in care sunt incluse Concursul Național de Teatru Amator și Concursul Național de Proza Scurta – cat și condițiile de…