Cuantumul a fost indexat cu rata inflatiei N. Dumitrescu La Ploiești, activitatea de incasare a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 a inceput chiar din prima zi lucratoare a noului an deși, inițial, fusese anunțata pentru data de 4 ianuarie 2023, de la ora 8.00. ”Va facem precizarea ca, deși inițial am anunțat ca vom demara colectarea impozitelor și a taxelor locale incepand cu data de 04.01. 2023, am reușit sa finalizam procedurile de deschidere a anului fiscal, astfel incat, de pe data de 3 ianuarie 2023, de la ora 11.00, toate casieriile și punctele de colectare sunt in activitate.…