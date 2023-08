Stiri pe aceeasi tema

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, așa cum am promis, plecam la drum in lumea larga. Azi ne intoarcem in Republica Costa Rica. Ora 5 dimineața, Aeroportul Otopeni, multe mașini și mulți oameni in fața cladirii, la plecari.

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Pentru mine este limpede. Romanii iubesc trenul. Este in firea neamului nostru. Cum oare cei care „au in mana trenurile” nu știu asta? Ce știu atunci? Fiecare dintre noi am mers cu trenul, am vrut sa stam la geam și ne-am

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Raspund celor care mi-au scris de mai multe ori pe cateva subiecte pe care le doresc dezbatute pe pagina noastra. Dragilor, noi nu facem politica aici. Sigur ne ocupam de problemele țarii, semnalate de voi, dar nu prin pri

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, acum ceva timp am scris despre meseria de polițist, acest slujitor al nostru care poarta „haina statului”. De curand am primit mai multe semnale despre o activitate care ii bucura pe romani. „Intoarcerea acasa”, oficial Re

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, pentru mine omul care reprezinta statornicia satului este preotul. Primarii vin și pleaca, șefii de post se schimba, preotul ramane. El este exponentul ortodoxiei romane, preotul de parohie, in cazul meu, de sat! Am fost e

- La 83 de ani, Al Pacino urmeaza sa devina tata pentru a patra oara. Mama copilului sau are 29 de ani. Iubita actorului este producatoarea de televiziune Noor Alfallah, de origine kuweitiana, care este insarcinata in opt luni, potrivit presei mondene de peste Ocean.Foto: Profi MediaAl Pacino nu a fost…

- Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am promis mai multor cititori, cu care am corespondat in particular, ca vom scrie despre vremurile dificile pe care le traim, fara sa facem politica. Spuneam inca de anul trecut ca timpul revoltelor se apropie. In toata Eu