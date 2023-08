La “plantat” de borne pe râul Crasna In lupta impotriva potențialelor inundații, bornele hectometrice sunt extrem de importante pentru specialiștii sistemelor de gospodarire a apelor. Daca in mod obișnuit ne gandim la borne pentru șosele, acestea joaca acum un rol crucial in apararea impotriva inundațiilor. Intr-o inițiativa demna de remarcat, digurile de pe cursurile de apa sunt punctate la fiecare 100 de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

