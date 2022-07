La plajă cu armata rusă deasupra Plajele din Crimeea nu mai sunt aglomerate ca in alți ani, dar rușii care au ales sa vina aici spun ca este una din posibilitațile pe care le au, dupa impunerea sancțiunilor privind calatoriile in afara țarii. Oamenii care stau la plaja sunt insa bulversați de zgomotul aparatelor de zbor, elicoptere și avioane d elupta, […] The post La plaja cu armata rusa deasupra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din localitatea Gheorghieni, din județul Cluj, s-au trezit cu motorina in fantani, dupa ce o cisterna s-a rasturnat, iar carburantul a ajuns in panza freatica. Luni a avut loc un accident pe centura Valcele-Apahida, in urma caruia o cisterna a Armatei s-a rasturnat, deversand aproximativ 7 tone…

- Turiștii de pe o plaja din Marmaris, Turcia, au intrat in panica dupa ce aripa unui rechin a fost zarita in mare, langa un grup de persoane care se aflau in apa. Rechinul s-a apropiat de mal, langa o plaja de pe coasta marii Marmaris, și a inotat printre mai multe persoane aflate in apa. Turiștii […]…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de…

- Un barbat a murit dupa ce a calcat pe o mina pe o plaja din Odesa. Autoritațile au lansat numeroase avertismente ca oamenii sa evite plajele din cauza ca sunt minate, dar apelurile lor nu sunt intotdeauna luate in serios. Barbatul era cu soția și fiul pe plaja din Odesa, scrie Unian.net. In timp ce…

- Cerealele ucrainenilor sunt transportate din Herson, pe care rușii il ocupa acum, in Rusia, a declarat un oficial local pentru agentia de presa rusa TASS. TASS il citeaza pe Kirill Stremousov, adjunctul șefului administrației militaro-civile impuse de ruși in Herson. „Avem spațiu pentru depozitare,…

- Oamenii de stiinta au intocmit o lista cu plante mai putin cunoscute care ar putea fi in meniu pana in 2050, scrie BBC, citat de News.ro. Potrivit listei, in viitor, ati putea lua micul dejun cu banane false sau ați putea sa gustati fructe de copac pandanus. Razboiul din Ucraina a evidentiat pericolele…

- Armata rusa a lansat miercuri un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE, citata de Agerpres. „Un nou atac cu rachete lansat…