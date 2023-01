Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Argeș s-a intalnit marți, 31 ianuarie, cu reprezentanții asociațiilor de varstnici din județ și au discutat pe tema asistenței medicale. A fost ridicata problema cabinetelor medicilor de familie și ceea ce li se poate oferi doctorilor ca sa vina sa lucreze. Radu Perianu a transmis ca in…

- Radu Perianu, prefectul de Argeș, a declarat vineri, 27 ianuarie, la conferința de presa a PNL Argeș, ca „trebuie sa aflam daca exista persoane responsabile” de evenimentul nefericit de la Curtea de Argeș, acolo unde un barbat in varsta de 47 de ani a alunecat in apa cand traversa o punte improvizata…

- Bugetul orașului Mioveni pentru 2023 a fost aprobat Bugetul orașului Mioveni pentru 2023 a fost aprobat in aseara, cu unanimitate de voturi, de catre Consiliul Local Mioveni. „Le mulțumesc colegilor și membrilor Consiliului Local pentru faptul ca au fost de acord cu acest proiect și pentru faptul ca…

- La Pitesti, Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 a fost marcata, de la ora 10.00, la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din centrul orasului, printr-o ceremonie militara si religioasa, cu depuneri de coroane si flori. Pe langa oficialitatile din Arges, la eveniment a participat si Diana Sosoaca,…

- Radu Perianu, prefect de Argeș, transmite: Am hotarat sa venim in sprijinul celor care pot beneficia de ajutor pentru plata facturilor la energie. Am schițat informațiile de baza.Sa le popularizam cat mai mult ca informațiile sa ajunga la cei care au nevoie de ele. Citește și: Studiu: 8 din 10 romani…

- Prefectul de Arges anunta ca a castigat in instanta anularea unei hotarari a CL Calinesti, prin care din bani publici au fost cumparate un restaurant, un bar, o discoteca, o casa si terenuri de la un om de afaceri care avea datorii Prefectul judetului Arges, Radu Perianu, a obtinut in instanta, in cadrul…

- Campania de testare pentru prevenirea cancerului de col uterin a ajuns astazi, 14 decembrie, la Bradu. Analize costisitoare in clinici private au fost facute gratuit la Unitatea Mobila de Screening, ne comunica Radu Perianu, prefectul județului Argeș. Citește și: Negocieri la Dacia. „Deocamdata nu iese…

- Președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, alaturi de prefectul Radu Perianu și de alți colegi din cadrul Biroului Politic Județean al PNL au participat duminica la o serie de intalniri cu organizațiile liberale din sudul județului. Prima oprire a fost in localitațile Slobozia și Ștefan cel Mare. Liberalii…