La Piteşti, mare comedie, la primărie… Am fost luni la pre-recepția a ceea ce se prefigureaza a fi un eșec epic: noua piața a Primariei Pitești. Una de granit, care, cel puțin vizual, va arata ca una de gresie și va intra in conștiința și injuraturile piteștenilor drept cea mai urata piața publica din Romania. Dar și din Europa, cu excepția […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

