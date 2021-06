Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem pe cale sa pregatim o alta serie de sanctiuni care sa fie aplicate in aceasta situatie", a anuntat Jake Sullivan la postul american CNN, la patru zile dupa summitul de la Geneva dintre presedintele american si omologul sau rus Vladimir Putin, scrie Agerpres."Noi am aplicat deja sanctiuni impotriva…

- La intalnirea de miercuri de la Geneva, liderul de la Kremlin nu a oferit concesii majore și nici nu s-a aratat dispus sa le faca in viitor, indiferent de temele discutate - drepturile omului, atacurile informatice sau acțiunile Rusiei in vecinatatea sa. In schimb, el și-a consolidat imaginea de lider…

- Anuntul ca va gazdui un summit prezidential SUA-Rusia luna viitoare a determinat orasul elvetian Geneva sa ia masuri organizatorice la viteza maxima, cu oficiali care deja de miercuri faceau pregatiri pentru a garanta ca securitatea va fi la cel mai ridicat nivel, noteaza DPA. Aproximativ…

