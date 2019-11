La pas prin Târgul de Crăciun de la Sibiu. Feerie de iarnă la mijlocul lunii noiembrie Chiar și la o zi de la deschidere, sambata seara, Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu era „plin ochi” de vizitatori. Nu aveai unde sa arunci un… ac, pentru ca riscai sa cada pe balonul cu luminițe al vreunui copil ori pe vreo castana coapta. „Circulatul” efectiv prin targ este anevoios, persoana langa persoana. Targul este „cu de toate” și pentru toți. Pe cladirile din jurul pieței sunt proiectați brazi și alte elemente ce fac parte dintr-o atmosfera de basm. Este prezent caruselul, dar și o roata imensa din care, atunci cand ajungi in varf, poți admira toata piața, plina de luminițe.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai spectaculos targ de Craciun din Romania și-a deschis porțile la Sibiu, iar miile de luminite colorate au marcat oficial inceputul sezonului de iarna. Cei care ajung in Piata Mare, anul acesta, vor avea parte si de o surpriza. Organizatorii au montat o roata uriasa, din care se poate admira intreg…

- Targul de Craciun din Sibiu, unul dintre cele mai frumoase din Romania, s-a deschis aseara in Piața Mare, in prezența a aproximativ 10.000 de oameni și printr-un concert susținut de Radu Nechifor și Monica Anghel, relateaza Ora de Sibiu. Anul acesta, Targul de Craciun din Sibiu, care se deschide cel…

- La targ isi prezinta produsele peste o suta de expozanti din tara, iar pentru copii au fost pregatire ateliere, un parc de distractii si un patinoar in aer liber. Targul de Craciun de la Sibiu va fi deschis pana in 3 ianuarie. Targul de Craciun de la Sibiu se desfasoara in perioada 15 noiembrie – 3…

- Ziarul Unirea LIVE VIDEO|FOTO. S-a deschis Targul de Craciun de la Sibiu, unul dintre cele mai frumoase targuri festive. Piața Mare este pregatita sa va introduca in magica atmosfera a sarbatorilor de iarna Unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase targuri festive din Romania, Targul de Craciun…

- Ziarul Unirea FOTO. Targul de Craciun de la Sibiu – Cum arata bradul artificial in valoare de 630.000 de lei. „Este alcatuit din peste 2.400 de crengute si peste 5.000 de globuri“ Mai este o zi pana la deschiderea Targului de Craciun de la Sibiu, iar Primaria a amplasat deja in Piata Mare din centrul…

- Primaria a amplasat in Piata Mare din centrul istoric al municipiului Sibiu bradul de Craciun, care a costat peste 600.000 de lei, fiind alcatuit din 2.400 de crengute artificiale, impodobite cu peste 5.000 de globuri si ghirlande luminoase, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Mirela…

- Vineri, 15 noiembrie, mare sarbatoare mare, chiar la noi, in… Piața Mare! E ziua cand se va deschide mult-așteptatul Targ de Craciun, eveniment aflat anul acesta la cea de-a 13-a ediție. Read More...

- Un satuc cu ulite prafuite de la poalele Negoiului ii ademeneste pe turisti la Porumbacu de Sus, in apropiere de Sibiu, si ii face sa se simta conectati cu natura si traditiile locului. Aici si-a petrecut copilaria Andreea Esca, stirista emblema a Pro Tv, care indragostita de aceste locuri a dezvoltat…