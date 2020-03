Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Tudor Simota, a fost internat la Institutul ”Matei Bals”, fiind diagnosticat cu coronavirus, au declarat luni pentru News.ro surse oficiale din cadrul institutiei, potrivit news.ro.”Ieri (duminica, 22 martie, n.r.) s-a…

- Criza coronavirusului schimba modul de lucru și in cele mai mari companii din industria auto romaneasca: deplasarile cu avionul sunt limitate la maxim, evenimentele interne au fost suspendate, angajații care nu sunt in producție pot lucra și de acasa, iar ședințele obișnuite sunt inlocuite cu videoconferințe.…

- Delegatia din Maramures a plecat in Valencia, Spania in data de 9 martie si urmeaza sa revina in tara in data de 12 martie a.c. Delegatia este compusa din cinci persoane, iar printre acestea se numara si vicepresedintele Consiliului Judetean Maramures Doru Dancus, dar si consilierul local Irina Smical.…

- Iana este vânzatoare la unul dintre magazinele din Capitala. E divorțata de 3 ani și are de crescut doi copii, iar pe pensia alimentara a ”fostului” nu se poate baza. Așa ca i-a cerut șefei sa-i dea și ture în weekend pentru ca are nevoie de bani. Iana este unul din cele peste…

- Vicepresedintele la nivel national al Partidului Forta Nationala, le-a transmis liberalilor, la inaintea votului de astazi din Parlament pentru motiunea de cenzura, ca a venit timpul sa lase romanilor demnitatea de a avea un Guvern demn. Alexandru Baisanu a spus ca „zilele trecute am vorbit din nou…

- Dupa ce s-au dat asigurari ca programul de restructurare, parte a Memorandumului adoptat de Guvern pentru CE Oltenia, nu va include concedieri de personal, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, și-a nuanțat declarațiile, joi, 30 ianuarie a.c., intr-un interviu…

- Vicepreședintele PNL Gorj, Victor Banța este, incepand de astazi angajat al Primariei Motru, dupa ce, la sfarșitul anului trecut, acesta a susținut un concurs la Primaria Jilava. Banța a fost declarat admis la concursul respectiv, iar la sfarșitul acestei saptamani a fost transferat la Primaria Motru,…