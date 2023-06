Stiri pe aceeasi tema

- CUM VREA GUVERNUL CIOLACU SA FACA ROST DE BANI- taxa de solidaritate de 1% din cifra de afaceri- impozitare progresiva- colectarea mai buna a taxelor și impozitelor- supraimpozitarea salariilor care depașesc salariul președintelui- interzicerea cumului pensie - salariu de la statSURSA: Realitatea PLUS

- Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a spus, marți, ca a transmis spre validare catre ANAP docmentația necesara demararii licitației contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate int

- Aveti o problema medicala, sunteti intr-o țara a Uniunii Europene si trebuie sa ajungeti la doctor sau sa luati medicamente? Pare un proces complicat, insa cu rețeta si dosarul electronic, va puteți descurca mai simplu.

- In primele trei luni din 2023 au fost acordate credite ipotecare in valoare de 5,14 miliarde de lei, in condițiile in care in primul trimestru al anului 2022 volumul creditelor ipotecare a fost de peste 5,4 miliarde de lei. Astfel, volumul creditelor acordate in T1 2023 a scazut cu circa 3% comparativ…

- Liderii G7 se intalnesc saptamana aceasta la Hiroshima, in incercarea de a strange si mai mult suruburile asupra Rusiei in legatura cu razboiul din Ucraina si de a ajunge la un acord asupra unei linii unitare in ceea ce priveste puterea militara si economica in crestere a Chinei, transmite AFP, informeaza…

- Un grup de 19 state membre ale Uniunii Europene, intre care și Romania, a solicitat Comisiei Europene masuri pentru stimularea investițiilor in capacitați de producție in blocul comunitar și monitorizarea medicamentelor esențiale pentru sanatatea publica. Multe state europene, inclusiv Romania, care…

- Pentru a depași dificultațile financiare aferente operațiunii de revenire a lui Leo Messi (35 de anI), clubul catalan vrea sa faca un muzeu dedicat starului argentinian. Barcelona nu renunța la obsesia de a-l readuce pe Leo Messi vara viitoare pe Camp Nou. Atacantul argentinian iși termina contractul…