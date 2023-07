Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in ultimii 100 de ani, turistii si localnicii din Paris vor putea sa inoate in Sena. Autoritatile pregatesc zone special delimitate, in care vor exista vestiare si dusuri. Startul va fi dat, insa, abia in 2025. Pana atunci, fluviul trebuie ecologizat. Inotul a fost interzis in 1923…

- La Paris, locuitorii si turistii vor putea inota din nou in Sena din 2025, pentru prima data in peste 100 de ani, a anuntat duminica primarul Anne Hidalgo, relateaza dpa, citat de Agerpres.Ea a mentionat cele trei situri care vor fi deschise publicului, un centru acvatic deja partial in uz, precum…

- Locuitorii si turistii vor putea inota din nou in Sena din 2025, pentru prima data in peste 100 de ani, a anuntat duminica primarul Parisului Anne Hidalgo, relateaza dpa. Ea a mentionat cele trei situri care vor fi deschise publicului, un centru acvatic deja partial in uz, precum si inca doua centre…

- Locuitorii si turistii vor putea inota din nou in Sena din 2025, pentru prima data in peste 100 de ani. Anuntul a fost facut duminica de primarul Anne Hidalgo, relateaza dpa. Ea a mentionat cele trei situri care vor fi deschise publicului, un centru acvatic deja partial in uz, precum si inca doua centre…

- Pe litoralul romanesc al Marii Negre au aparut de cateva saptamani turistii, iar zonele de agrement sunt deja puncte de atractie atat pentru acestia cat si pentru constanteni. Din pacate, nu toti cei care aleg sa petreaca zilele libere in statiunea Mamaia stiu sa foloseasca asa cum trebuie cosurile…

- Parizienii au o mare problema cu sobolanii care cutreiera strazile capitalei Frantei, dar, deocamdata, n-au gasit o solutie pentru eliminarea rozatoarelor. Ultima recomandare pentru locuitorii metropolei ar fi sa coabizeteze cu sobolanii. Ghid de coabitare cu rozatoarele Sa omori șobolanii sau sa-i…

- O persoana a carei casa fusese inundata in Herson a murit și cel puțin 6 au fost ranite in timpul operațiunilor de evacuare de joi. Rușii au inceput sa bombardeze exact pe parcursul acestor operațiuni.

- Cateva zile ii mai despart pe oameni de 1 mai, iar mulți se gandesc cum sa sarbatoreasca. Gratarul este nelipsit in țata noastra, insa poate sa fie o decizie indrazeanța pentru cei care nu locuiesc la case sau in zone rurale. Vestea buna este ca locuitorii din București au la dispoziție zone in care…