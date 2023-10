Stiri pe aceeasi tema

- Mii de demonstranti cu drapele palestiniene s-au adunat duminica la prima manifestatie pro-palestiniana autorizata la Paris dupa atacul din 7 octombrie al gruparii islamiste Hamas impotriva Israelului, relateaza Reuters.Participantii scandau "Gaza, Parisul este cu tine!", conform Agerpres. Politia…

- Platforma de socializare X a eliminat sute de conturi afiliate Hamas si a luat masuri pentru a elimina sau a eticheta zeci de mii de continuturi, de la atacul grupului militant asupra Israelului, a declarat joi directorul general Linda Yaccarino, transmite Reuters, potrivit news.ro.Masura a venit…

- Preturile actiunilor si obligatiunilor israeliene au scazut si multe afaceri au fost inchise duminica, la o zi dupa ce luptatori inarmati ai Hamas din Gaza au ucis sute de israelieni si au rapit un numar necunoscut de persoane, transmite Reuters, scrie News.ro.Indicii bursieri cheie din Tel Aviv…

- Cum a intrat Hamas in Israel? Filmul evenimentelor din 7 octombrie 2023Un atac surpriza al Hamas asupra Israelului, care a implicat barbati inarmati care au patruns dincolo de barierele de securitate si o avalansa de rachete lansate din Gaza, a avut loc sambata, in zorii zilei, in timpul marii sarbatori…

- Președintele american Joe Biden a declarat astazi ca Statele Unite ale Americii sunt pregatite sa ofere „toate mijloacele adecvate de sprijin” Israelului dupa atacul gruparii Hamas. Joe Biden a vorbit astazi la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi sprijinul SUA. „I-am spus…

- Ministerul de Externe al Braziliei a anuntat sambata ca va convoca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU, in urma celui mai amplu atac asupra Israelului din ultimii ani, lansat de miscarea islamista palestiniana Hamas, relateaza Reuters si AFP. Guvernul brazilian a transmis ca simpla…