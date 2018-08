La Parcul Bucov, concurs de pescuit sportiv pentru copii

Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul interpret de muzica usoara Ilie Micolov a murit sambata, in urma unui stop cardiorespirator, a declarat pentru Agerpres, doctorul Cristina Atanasoaie Iacob, directorul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt.

- Copiii cu varsta intre 7 si 13 ani sunt asteptati, in perioada 8-13 iulie, in tabara de limba engleza la Centrul de Recreere Kentaur din localitatea Atea. Sunt disponibile 26 de locuri și se ocupa in ordinea inscrierilor. Copiii vor sta in camere, separați (fete – baieti) dar ținand cont de varsta și…

- Finalul de mai a adus anul acesta doua oportunitați de concediu datorita zilelor libere de Rusalii și de 1 iunie. Fie ca au ales weekendul prelungit 26 -28 mai, 1-4 iunie sau chiar întreaga saptamâna 26 mai – 3 iunie, mai mulți români au cautat destinații internaționale,…

- In fiecare an, ”Ziua Internationala a Copiilor Disparuti” este marcata pe 25 mai si este dedicata copiilor plecati voluntar, rapiti sau rataciti, facand un apel la responsabilitate si solidaritate umana.

- Sute de concurenți din toate colțurile lumii așteapta sa urce pe scena in cadrul Concursului Internațional „Micul virtuoz” de la București. Competiția pianiștilor are loc azi, 19 mai. Cei 13 pianiști satmareni care și-au adjudecat participarea la prestigioasa competiție din Capitala țarii vor intra…

- NOAPTEA MUZEELOR 2018, sambata, 19 mai. Noaptea Muzeelor din acest an va fi marcata de sute de evenimente speciale in muzee si alte institutii afiliate. In 2018, Noaptea Muzeelor aduce in peisaj un...

- Utilizatorii de peste 55 de ani incep și ei sa fie tot mai activi pe internet, creandu-le membrilor familiei temerea ca nu iau precauțiile de securitate necesare, se arata intr-un studiu al Kaspersky Lab. „Utilizatorii de Internet mai in varsta sunt un grup vulnerabil și cu potențialul de a genera profit…

- Copiii cu forme grave de diabet zaharat si cu alte afectiuni ce determina o deficienta functionala de nutritie pot fi incadrati in gradul de handicap grav, chiar daca au varsta mai mare de sapte ani, potrivit unei hotarari judecatoresti definitive. Prin hotarare s-a anulat, din Ordinul comun al Ministerului…