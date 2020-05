Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, s-a aratat incantat de ideea ca Robert De Niro sa il portretizeze intr-un film despre pandemie si a spus ca ar fi tentat sa imprumute o replica a actorului din „Taxi Driver” potrivit news.ro.In aceeasi emisiune in care actorul american a facut…

- Actorul Robert De Niro a declarat intr-o interventie la emisiunea „The Late Show” a lui Stephen Colbert ca ar vrea sa joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, intr-un film despre pandemie, scrie news.ro.De Niro a vorbit in emisiune despre activitatile lui in timpul perioadei…

- Un teledon, la care vor participa staturile Robert De Niro, Spike Lee si Mariah Carey, va fi organizat pe 11 mai in beneficiul asociatiei caritabile newyorkeze "Robin Hood" si pentru cei afectati de pandemie, scrie AFP potrivit news.ro.Evenimentul de o ora, organizat in colaborare cu grupul…

- Saviana Stanescu, unul dintre cei mai apreciati dramaturgi romani, stabilita de aproape doua decenii in Statele Unite, vorbeste despre atmosfera din New York, statul american cel mai afectat de coronavirus, si despre cum i-a fost schimbata activitatea, marturisind insa ca a reusit sa se adapteze noii…

- De 9 ani s-a mutat in New York, chiar dupa ce a terminat facultatea in Cluj. „Am incercat și reușit sa lucrez doar in joburi profesionale. Am predat pian o perioada, dar intotdeauna știam ca viitorul meu va fi in domeniul foto. Fiecare inceput in USA e diferit, fiecare imigrant are povestea lui.…

- Muzeul Metropolitan (Met) din New York a implinit, luni 13 aprilie, 150 de ani de la inaugurare in plina pandemie de COVID-19, care l-a obligat sa inceteze orice activitate culturala si sa-si amane petrecerea aniversara, in principiu pentru 2 - 3 octombrie, relateaza EFE. La propunerea…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie , Alexandru Rafila, a declarat, pentru Digi 24, ca aceasta pandemie provocata de coronavirus ar putea sa dureze mult timp de acum inainte.Mai precis, profesorul Alexandru Rafila a anunțat ca pandemia s-ar putea intinde pe o perioada de doi ani de acum…

- Alix Monteleone are 28 de ani și locuiește intr-un cartier cochet din New York, impreuna cu iubitul ei. Pandemia de coronavirus i-a prins impreuna, așa ca cei doi au inceput sa-și traiasca zilele liniștiți, in izolare, departe de știrile sumbre despre morți și infectați cu COVID-19.