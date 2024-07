Stiri pe aceeasi tema

- Palatul de Justitie din Ploiesti a primit, joi, o amenintare cu bomba, care le-a dat de furca autoritatilor. Cercetarile ulterioare au dovedit ca alerta a fost falsa, iar politistii din Prahova l-au gasit rapid pe autor, un barbat in varsta de 34 de ani din judetul Ilfov. „Politistii din cadrul Inspectoratului…

- Palatul de Justitie din Ploiesti a primit, joi, o amenintare cu bomba, care le-a dat de furca autoritatilor. Cercetarile ulterioare au dovedit ca alerta a fost falsa, iar politistii din Prahova l-au gasit rapid pe autor, un barbat in varsta de 34 de ani din judetul Ilfov. „Politistii din cadrul Inspectoratului…

- Un clujean s-a trezit cu doi infractori in casa intr-o tentativa de jefuire. Cei doi erau „mascați” pentru a nu fi identificați de proprietarul locuinței. Incidentul a avut loc pe strada Ploiești din Cluj-Napoca. Agresorii au fugit cand victima a strigat dupa ajutor. Polițiștii clujeni au fost alertați,…

- Polițiștii de frontiera din SPF Cuconeștii Noi au descoperit un obiect de lupta, posibil din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. Pana la sosirea echipelor specializate și pe parcursul cercetarilor, perimetrul a fost securizat de catre polițiștii de frontiera, iar persoanele din zona adiacenta…

- Liderii PNL Prahova, in frunte cu baronul Iulian Dumitrescu-aflat sub control judiciar pentru o mita de 3.200.000 de euro, și Roberta Anastase, sunt in culmea fericirii de cateva zile, mai exact de cand au aflat ca procurorul Lucian Onea revine la unitate de elita a DNA, cea de la Ploiești. Baronul…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit 113 kg tutun ascuns intr-un loc special amenajat sub podeaua autoturismului. Ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pe sensul de intrare in țara, un bulgar de 28 de ani, la volanul unei mașini marca Mercedes Vaneo, inmatriculata…

- Migrația ucrainienilor prin Republica Moldova catre Romania și celelalte țari europene a devenit un fenomen infracțional in continua creștere, intr-o singura zi, marți, 16 aprilie, Poliția de Frontiera din Republica Moldova anunțand capturarea membrilor a doua filiere de trafic de migranți. Polițiștii…