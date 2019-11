Stiri pe aceeasi tema

- Netflix promoveaza in Romania filmul "El Camino: Un film Breaking Bad/ El Camino: A Breaking Bad Movie”, regizat de Vince Gilligan, si printr-un videoclip in care actorul american Aaron Paul gusta mai multe bauturi romanesti, precum tuica, vinars, visinata, palinca si lichior de nuci verzi.

- "Doamne, iubesc Romania! Mi-as dori ca toate interviurile mele sa fie asa. Multumesc ca mi-ati fost alaturi si multumesc, Romania, ca m-ai imbatat putin", a spus Aaron Paul dupa ce a incercat bauturile. Videoclipul este publicat pe pagina de Facebook a platformei Netflix, alaturi de mesajul: "Asta-i…

- Primul serviciu de car sharing "de la persoana la persoana" din Romania, Perpetoo, este disponibil incepand din octombrie in Bucuresti si in alte trei orase mari din tara, respectiv Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara, au anuntat reprezentantii companiei dezvoltatoare, intr-un comunicat, potrivit Agerpres.…

- Mai mult de jumatate din populatia Romaniei din mediul urban a practicat sport in ultimul an, cu 4,1% mai mult decat in 2017, potrivit unui studiu recent, noteaza Romania24. Alergarea se mentine in topul celor mai practicate sporturi la nivel de masa in mediul urban din Romania, cu 61 de procente dintre…

- Mai mult de jumatate din populatia Romaniei din mediul urban, mai exact 55,4%, a practicat sport in ultimul an, cu 4,1% mai mult decat in 2017, conform studiului Quantix legat de sportul de masa si viata sanatoasa in 2019, prezentat cu ocazia desfasurarii celei de-a 12-a editii a Maratonului International…

- Doar 18,6% din scolile romanesti au un cabinet medical general si doar 3% dispun de un cabinet medical dentar, in ciuda faptului ca institutiile de invatamant sunt obligate prin lege sa asigure asistenta medicala elevilor. Cel mai rau o duc...

- Peste 1,1 milioane de romani considera ca au o stare de sanatate rea sau foarte rea, cei mai mulți fiind persoane varstnice care locuiesc in mediul rural, arata un raport al Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Raportul arata ca, in 2018, 1,153 milioane de persoane…

- Taxele si impozitele aferente salariilor din Romania, care includ si cotele contributiilor catre sanatate si pensii, sunt cele mai mari din 26 de tari europene, arata un studiu comparativ realizat de KPMG. Romania are cel mai ridicat cost fiscal pentru angajat (cu o cota de impozitare a salariului minim…