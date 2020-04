La Oradea s-a trecut la o noua strategie de testare, ca in Germania si Israel. Ce rezultate are pana acum

O noua strategie de testare pentru coronavirus este folosita la Oradea, managerul Spitalului Judetean, George Carp, declarand ca noua metoda, folosita si in Israel, permite determinarea potentialului infectios al unui grup.



"Am apelat la o metoda de testare in grup pentru comunitati. Am apelat la aceasta metoda care se foloseste si in alte boli (malaria), prin care testarea de grupuri de 32-64 de indivizi ne permite sa determinam potentialul infectios al grupului.



L-am aplicat in carantina si am reusit sa izolam acele grupuri care sunt cu potential infectios. Si Germania foloseste…