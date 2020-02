Stiri pe aceeasi tema

- E clar! PSD nu l-a mai vrut pe deputatul Catalin Radulescu in funcția de chestor al Camerei Deputaților. Sambata trecuta, la deschiderea noii sesiuni parlamentare, acesta și-a pierdut fara drept de apel funcția de chestor la Camera Inferioara a Parlamentului. Iar votul deputaților PSD aproape ca a lipsit…

- Guvernul României a decis numirea Irinei Munteanu, cu caracter temporar, în conditiile legii, în functia publice de subprefect al judetului Cluj. Hotarârea apare pe lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul sedintei de marți,…

- Un angajat al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) risca sa-și piarda funcția, dupa ce a muncit simultat și in calitate consilier al unui Consiliu satesc din raionul Anenii Noi, in perioada iunie 2016 – iulie 2019.

- Niculae Havrilet a renuntat, marti, la functia de membru al Consiliului de Administratie al companiei Electrica, pe care o detinea din februarie 2019, ca urmare a desemnarii sale in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, potrivit Agerpres.Conform…

- O fosta contabila a Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor, Directia raionala Edinet, in varsta de 61 de ani, a fost condamnata la 10 ani de inchisoare, de prima instanta, pentru ca si-ar fi insusit peste doua milioane de lei, bani care trebuiau sa ajunga in bugetul de stat, transmite IPN.

- Fosta prim-ministra, Maia Sandu in cadrul emisiunii Punctul pe AZI, de la TVR Moldova, a declarat ca selectarea lui Alexandru Stoianoglo pentru functia de Procuror General a fost un targ intre PSRM si PDM, și ca șeful statului a preferat in aceasta postura un om deja aflat in sistem.

