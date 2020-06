La Onișcani urmeaza sa fie amenajat un Centru de instruire pentru pompierii voluntari. Despre acest plan ne-a vorbit primarul Gheorghe Grecu, in ziua cand am facut o vizita postului de pompieri voluntari din localitate. Cladirea fostului atelier școlar din sat, unde se gasește postul de pompieri și salvatori din localitate, este la moment in plina reparație. Salile sunt renovate și se lucreaza de zor pentru a amenaja baia, bucataria, sala de odihna, dar și incaperile dedicate orelor de instruire. Cei 150 metri patrați ai cladirii urmeaza sa fie transformați intr-o veritabila școala de salvatori.…