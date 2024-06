Stiri pe aceeasi tema

- Omniasig a avizat pana in prezent 264 de dosare daune in baza asigurarilor facultative de locuinta si 540 de daune in baza asigurarilor auto facultative Casco, in urma furtunilor din 13 iunie, informeaza compania printr-un comunicat.

- Despagubiri dupa furtuna si inundatii Peste 200 de locuințe din București au fost afectate de furtuna de joi seara. In țara sunt peste o mie de case si gospodarii inundate, iar pagubele sunt pe masura. Cei care și-au asigurat locuințele sunt norocosi pentru ca pot fi despagubiți. Iar sumele nu sunt…

- ”La finalul primului trimestru cheltuiala totala cu daunele brute a fost de aproximativ 612 milioane lei. Din aceasta, aproximativ 361 milioane lei s-au intors la clienti prin despagubirile platite, 28 milioane lei au reprezentat maturitati si rascumparari platite, in timp ce peste 224 milioane lei…

- Consiliul Concurenței vrea sa afle cum sunt induși in eroare consumatorii, cand cumpara o locuința, sa vada cum au evoluat prețurile pe piața imobiliara, și cum sunt stabilite acestea de dezvoltatori. Autoritatea de concurența a anunțat demararea unui studiu pe piața imobiliara rezidențiala și nerezidențiala…

- Conferința itineranta pe tema asigurarilor, la Timișoara. „Fara asigurari nu poți sa ai o afacere sanatoasa, o afacere sigura. Poți sa ai o afacere prospera care – daca nu ai o asigurare – se poate ruina in cazul in care se intampla ceva”, a spus Janco Zifceak, co-fondator al grupului Maxagro, in cadrul…

- Gigantul american Amazon continua sa-și extinda prezența globala, iar Romania devine acum un punct strategic pe harta sa. Compania a anunțat deschiderea unui nou studio de dezvoltare de jocuri in București, aducand oportunitați semnificative pentru industria locala de gaming și creand locuri de munca…

- Compania-mama a lanțurilor de supermarketuri Mega Image și Profi din Romania, Ahold Delhaize, anunța, miercuri, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, lansarea unui hub de tehnologie in București, pentru care „iși propune sa atraga peste 250 de specialiști in domeniul tehnologic”.

- Furtunile de la inceputul acestei luni au dus la deschiderea a 223 de dosare de dauna in baza asigurarilor dedicate locuințelor și companiilor, ca urmare a pagubelor produse bunurilor și cladirilor – arata o analiza realizata la nivelul Membrilor UNSAR. 80% dintre aceste dosare de dauna au fost avizate…