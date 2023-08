La Odesa au fost deschise cîteva plaje Mai multe plaje din orașul ucrainean Odesa, la Marea Neagra, s-au deschis oficial pentru inot pentru prima data de la inceputul razboiului, deși scaldatul este interzis in timpul alertelor de raid aerian, au declarat sambata oficialii locali, informeaza Reuters. Odesa, cel mai mare port și baza navala din Ucraina, a fost atacata in mod repetat cu rachete și drone, iar marea a fost presarata de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

