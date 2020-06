La Ocolul Silvic Ploieşti – lucrări de îngrijire a puieţilor plantaţi în campaniile anterioare F. T. Potrivit unui comunicat al Romsilva, zilele acestea, “la Ocolul Silvic Ploiești sunt in plina desfașurare lucrarile de «prima sapa» a puieților plantați in campaniile anterioare de impaduriri. Colegii noștri de la Direcția Silvica Prahova asigura și un tratament suplimentar, de stropire, pentru a menține in perfecta stare de sanatate puieții de stejar plantați in anii anteriori”. In contextul amintit, reprezentantii Romsilva mai precizeaza, pe pagina de Faceebook a institutiei, faptul ca “suprafețele regenerate natural sau artificial, prin impaduriri, sunt ingrijite cel puțin sase ani de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ligii germane de fotbal (DFL), Christian Seifert, a multumit fanilor echipelor din Bundesliga care au inteles ca nu este cazul sa se adune in jurul stadioanelor la meciurile care s-au reluat in ''spatele usilor inchise'', scrie dpa. ''Ceea ce am facut…

- Este un mister in cazul accidentului mezzosopranei Operei Nationale, Maria Macsim Nicoara! Accidentul este unul atipic si intreaga situatie este una cu multe semne de intrebare. Colegii mezzosopranei, Maria Macsim Nicoara, alaturi de artista Colegii artistei Maria Macsim Nicoara sunt alaturi de aceasta.…

- Peste 134 milioane de puiei forestieri au fost plantai de specialitii Romsilva pe perioada strii de urgen începând cu 16 martie i pân în prezent iar în total de la începutul campaniei de împduriri de primvar în fondul forestier administrat de Romsilva au fost…

- Peste 13,4 milioane de puieti forestieri au fost plantati de specialistii Romsilva pe perioada starii de urgenta, incepand cu 16 martie si pana in prezent, iar in total, de la inceputul campaniei de impaduriri de primavara, in fondul forestier administrat de Romsilva au fost plantati peste 18,1 milioane…

- Peste 13,4 milioane de puieti forestieri au fost plantati de specialistii Romsilva pe perioada starii de urgenta, incepand cu 16 martie si pana in prezent, iar in total, de la inceputul campaniei de impaduriri de primavara, in fondul forestier administrat de Romsilva au fost plantati peste 18,1 milioane…

- Un angajat al rafinariei Petrotel Lukoil, cu sediul in Ploiești, a primit rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus. Informația a fost confirmata de reprezentanții rafinariei ploieștene pentru ziarulincomod.ro. Colegii cu care barbatul a intrat in contact sunt și ei izolați la domiciliu.Angajatul…

- Mai multi inculpati din dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa si a padurii Snagov, caz cu un prejudiciu de peste 135 de milioane de euro, au cerut, joi, Inaltei Curti, sa amane judecarea acestui proces din cauza situatiei mondiale privind infectiile cu coronavirus. Este un caz in care…

- CERT-RO a primit in ultimele zile numeroase notificari cu privire la propagarea unor campanii de tip scam prin intermediul unor aplicatii de mesagerie precum WhatsApp, identitatea vizuala a Lidl si Adidas fiind copiata si utilizata abuziv de catre atacatori. Odata ce link-ul voucherului este…