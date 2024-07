Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a declarat ca a ordonat o revizuire a securitații federale din jurul republicanului Donald Trump, rivalul sau in alegerile din 2024, dupa ce Trump a fost ranit și un spectator a fost ucis la un miting politic in Pennsylvania, scrie Reuters. Vorbind duminica la Casa Alba, Biden…

- Președintele american Joe Biden a susținut, duminica, o declarație de la Casa Alba in legatura cu tentativa de asasinat la adresa contracandidatului sau republican la președinție, Donald Trump, relateaza CNN.

- Donald Trump a transmis a doua declarație dupa tentativa de asasinat de sambata, din Pennsylvania. In mesaj, fostul președinte republican a spus ca așteapta cu nerabdare sa vorbeasca la Wisconsin, unde in aceasta saptamana va avea loc Convenția Naționala a Republicanilor, relateaza The Guardian.Momentul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat duminica "socat" de tentativa de asasinare a fostului presedinte american Donald Trump, subliniind ca "aliatii sunt uniti pentru a ne apara libertatea si valorile", relateaza AFP. O reacția a venit și din partea numarului 2 din NATO, Mircea…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Andrei Muraru, ambasadorul Romaniei in SUA, a condamnat valul de violența motivata politic care plutește in SUA, intr-un raspuns la tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. „Tentativa de asasinat impotriva fostului președinte Trump este profund șocanta. Ne rugam pentru…

- America FIERBE: Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. Atacatorul a fost impușcat Tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump, la un miting electoral. Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de urgența de la un miting de campanie…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange pe... The post Tentativa de asasinat. Donald Trump, ranit la un miting electoral. Atacatorul este un tanar de 20 de ani appeared first on Special…

- Biroul Federal de Investigatii din SUA a confirmat ca focurile de arma care l-au vizat sambata pe Donald Trump la un miting de campanie in Pennsylvania au fost cu adevarat „o tentativa de asasinat”, relateaza AFP si Reuters. „In aceasta seara am asistat la ceea ce numim o tentativa de asasinat asupra…