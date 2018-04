La o zi dupa ce INS a confirmat scaderi de salarii, Dancila a trecut institutia in subordinea sa

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a comentat joi rezultatele emise de Institutul National de Statistica, potrivit carora rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in martie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% si a serviciilor cu 2.9%. Ponta a declarat ca vinovat pentru cresterea…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat miercuri, comentand cele mai recente date ale INS, ca nu se poate vorbi despre scaderi salariale, ci de cresteri ale salariilor. "Sa lamurim un lucru: nu putem vorbi despre scadere. Vorbim despre cresteri salariale. Am citit raportul dat de Institutul…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi la Focsani ca politica monetara trebuie realizata in urma unui dialog constant atat cu Parlamentul, cat si cu Guvernul, si ca este dispus sa dezbata motivul pentru care s-a marit inflatia si cum influenteaza politica de refinantare, el comentand astfel declaratiile…

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- In luna ianuarie castigul salarial mediu brut pe economie a fost in ianuarie de 4.143 lei, iar castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.484 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 145 lei (-5,5%), informeaza Institutul National de Statistica (INS), potrivit Mediafax.Valorile cele mai mari…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, miercuri, estimarile publicate la jumatatea lunii februarie, referitoare la cresterea de 7%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in anul 2017, fata de anul anterior, transmite News.ro . Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata…

- In Japonia repectarea cuvantului dat este "esentiala", prin urmare diplomatia nipona va evalua foarte serios "daca si cand" se mai pun in miscare contactele bilaterale cu Romania, dupa gesturile "nefericite" facute de Guvernul de la Bucuresti, spune fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, volumul lucrarilor de constructii, a scazut fata de perioada ianuarie-noiembrie 2016, ca serie bruta, cu 6,9%, arata datele comunicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…