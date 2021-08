Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen a admis ca situația din Afganistan este o tragedie pentru poporul acestei țari și un regres serios pentru comunitatea internationala.”Este o situatie dificila, o situatie foarte confuza, care se schimba in fiecare ora. Dar am reusit deja sa evacuam personalul UE si am adus acum…

- O parte din fetele care fac parte din echipa de robotica a Afganistanului au reușit sa ajunga in Qatar. Acolo spera sa iși poata continua studiile.Fetele au varste cuprinse intre 12 și 18 ani și au devenit celebre in 2017, atunci cand nu au primit viza de Statele Unite pentru a participa la un concurs…

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili jihadisti…

- Din 2001, Statele Unite au cheltuit 2,26 trilioane de dolari in Afganistan, calculeaza proiectul Costs of War de la Universitatea Brown - o investiție care a dus la un final haotic și umilitor al celui mai lung razboi condus de America, relateaza Aljazeera.com intr-o analiza. Nu lipsesc criteriile…

- Refugiații afgani din Europa se tem pentru viețile famiilor lor ramase in țara natala cucerita acum de talibani. Sarwar este un tanar afgan de numai 22 de ani, student la o universitate din Suedia. Este in vizita la prieteni in Romania și a acceptat sa ne spuna povestea lui.

- Criza din Afganistan și ceea ce se intampla in Belarus arata ca este nevoie de o remaniere a regulilor Uniunii Europene (UE) privind migrația și azilul, a declarat duminica vicepreședintele Comisiei Europene (CE) pentru promovarea modului de viața european, Margaritis Schinas, relateaza Agerpres , care…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a convocat o reuniune speciala cu reprezentantii statelor NATO pe tema conflictului din Afganistan, in contextul intensificarii ofensivei insurgentilor talibani, in timp ce in SUA au aparut tensiuni din cauza retragerii trupelor, potrivit…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…