Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone impreuna cu Poliția Locala Sector 5 au imparțit apa, atat trecatorilor ce se aflau in miezul caniculei pe strazi, cat și persoanelor care calatoreau cu mijloacele de transport in comun, in condiții inumane. Edilul a urcat impreuna cu echipa sa…

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu da inapoi, in scandalul taierii banilor pentru bursele elevilor. Dupa ce a propus reducerea cu 5 milioane de lei a bugetului, primarul a anunțat, pe Facebook, ca totul a fost „fake-news”, ceea ce a starnit o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Strazile din Focșani vor ramane in bezna dupa ce societatea Electrica a anunțat s-a finalizat contractul pentru furnizarea energiei electrice, iar un alt contract nu poate fi incheiat deoarece bugetul local este suspendat. Primarul Cristi Misaila a anunțat, ieri, in cadrul unei conferințe de presa,…

- In plin cod galben de canicula, Primaria Arad se pregatește deja pentru Craciun. Edilul orașului anunța ca a decis ca pentru sarbatorile de iarna sa fie cumparat un brad artificial, așa ca a inceput sa probeze mai multe modele.

- Primarul municipiului Arad, Calin Bibart, de la PNL, cumpara brad de Craciun si analizeaza mai multe modele, in conditiile in care orasul este, pana vineri, sub cod galben de canicula, cu temperaturi care ajung la 37 de grade. ”Nu, n-a venit Craciunul, dar ne pregatim”, anunta primarul. ”Nu,…

- Incepe numaratoarea inversa. Timișoara va fi, in 2023, Capitala Culturala Europeana, dar activitatea TM2023 este in continuare blocata. Cu pandemie sau fara pandemie, asociația nu poate funcționa pentru ca nu are un consiliu director complet. Dominic Fritz merge impreuna cu liderul CJ Timiș la București,…

- Dupa mai bine de un an si jumatate de la comiterea infractiunii, politistii pitesteni au reusit sa-l identifice pe autorul unei inselaciuni online. Este vorba de un tanar care a trimis un colet plin cu bunuri fara valoare unui cumparator care platise o consola de jocuri.