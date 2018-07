La o săptămână de la divorț, Carmen de la Sălciua se confesează Carmen de la Salciua stabilește primul ei record pe YouTube: artista a acumulat in doar o saptamana de la lansarea noii piese 2 milioane de vizualizari. Cea mai sexy artista din lumea muzicii populare și de petrecere demonstreaza inca odata cat de iubita și apreciata este de fanii ei. Artista este foarte apreciata și pe […] The post La o saptamana de la divorț, Carmen de la Salciua se confeseaza appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

