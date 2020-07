Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pentru o femeie din Virginia care s-a trezit cu un uriaș urs brun relaxandu-se in piscina pentru copii din curtea casei. Regina Keller locuiește in apropierea unei rezervații naturale, așa ca este obișnuita ca animalele salbatice sa poposeasca in curtea sa, scrie CNN .

- Esecul din dosarul Țandarei, unde 25 de traficanti de copii au fost achitati, este mentionat in Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane. Curtea de Apel Targu Mures, cea care a pronuntat in decembrie 2019 decizia definitiva de achitare, precizeaza azi ca procurorii DIICOT…

- Un perete, construit in jurul unui fundament astupat cu tone de pamant, s-a surpat din cauza ploii abundente din aceasta dupa-amiaza. Un videoclip, publicat pe Facebook acum cateva minute, arata cateva mașini strivite de gardul de protecție impins de greutatea pamantului.

- Daca te-ai gandit sa instalezi o piscina in curtea casei in aceasta vara, trebuie sa stii ca este important sa-ți faci timp sa alegi cel mai potrivit model. Pentru a face acest lucru, va trebui sa ții cont de mai multe criterii, precum spațiul disponibil, nevoile tale si bugetul pe care il poți aloca.Pune-ți…

- Este fara doar și poate unul dintre cei mai indragiți de la noi. Dorian Popa a reușit sa-și construiasca o cariera de succes, dar iata ca anul acesta a terminat de construit și vila sa , iar piscina deja a fost inaugurata cu Selly.

- Ciprian Marica este in centrul atenției in timpul pandemiei de coronavirus. Fotbalistul a fost prins intr-o camera de hotel din Cluj-Napoca in compania soției unui alt barbat, mama a doi copii. Imaginile au facut, evident, senzație pe internet, iar comentariile lasate de internauți sunt...delicioase.