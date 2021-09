La o luna de la cucerirea capitalei Kabul de catre talibani, Afganistanul se confrunta in prezent cu o criza umanitara si cu incertitudine cu privire la directia pe care o va adopta in cele din urma noul guvern, in timp ce tara trece printr-o profunda transformare, comenteaza miercuri EFE.



Multe lucruri s-au schimbat, in special in capitala afgana, de cand luptatorii fundamentalisti au pus mana pe putere la capatul unei campanii militare fulger si avand pe fundal retragerea completa a trupelor americane si ale NATO.



Sloganuri in alb si negru glorificand victoria talibanilor…