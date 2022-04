In condițiile in care, intr-o insemnata parte a pieței muncii, din cauza problemelor cauzate de pandemie ori de razboiul din Ucraina, abia se dau salariile negociate cu angajatorul, vine un antreprenor din Milano și strica piața. Acesta dovedește ca se gandește la angajații sai și le mai da, in plus, un salariu de 1500 de euro. Cum salariaților nu le-a venit sa creada ca primesc bani in plus, și nici nu știau despre ce e vorba, patronul le-a explicat ca acești 1.500 de euro sunt un cadou și sa-i foloseasca impotriva costului ridicat al vieții. Adica, sa plateasca facturi, sa-și cumpere hrana,…