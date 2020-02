Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Indragostiților nu poate incepe mai bine decat cu o cafea aromata in cea mai noua și cocheta cafenea din Bacau. Deși noua locație este deja deschisa publicului bacauan, aceasta va avea lansarea oficiala chiar astazi cu o surpriza pentru toți indragostiții care ne calca pragul – “cumperi o cafea…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a propus din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru functia de prim-ministru. Nominalizarea a fost facuta in aceasta seara, dupa ce președintele s-a consultat cu partidele politice. “Dupa ce m-am consultat cu toate partidele si formatiunile parlamentare, il desemnez…

- Discuție mai veche cu Ștefan Olteanu. Decanul de varsta al jurnaliștilor sportivi bacauani iși povestește viața. Iar viața sa se impletește cu meseria. Spune la un moment dat nea’ Fanica: „Doamne, cate satisfacții am avut! Și asta pentru ca am avut un sport binecuvantat. Binecuvantat de oameni, nu doar…

- Am mai povestit ca televizorul il am doar ca sa ma uit la canalele de muzica. Dar cu numai 200 de lei am luat un dispozitiv care-l face “smart” și pot accesa Netflixul sau Internetul de pe el. Așa ca, atunci cand nu mai uit la filme, urmaresc niște seriale. Pe Netflix a aparut The […] Articolul La ce…

- Finalul anului 2019 la DEDEMAN AUTOMOBILE este bogat in noi modele de autovehicule, incununand o perioada in care gama Grupului Renault s-a innoit și a adaugat noi membri. Dupa ce și-a consolidat poziția de lider pe piața auto bacauana, cu o cota de piața de peste 52% din vanzarile de vehicule, DEDEMAN…

- Noul prefect al județului Bacau a venit, la ultima dintre reuniunile organizate de Camera de Comerț și Industrie, „Zilele Economiei Bacauane”, cu o promisiune surprinzatoare. Spun surprinzatoare, pentru ca ea raspunde unei dorințe exprimata deseori de oamenii de afaceri, inclusiv prin Camera de Comerț,…

- G. Washington spunea ca „Educația e cheia ce deschide poarta de aur a libertații”, iar școala noastra a inmanat aceasta distinsa cheie invațaceilor sai, timp de 50 de ani. Cincizeci de ani de existența … La ceas aniversar, emoția și mandria, satisfacția, bucuria și respectul pentru instituția in care…

- Nu numai in Romania violenta in familie cunoaste o recrudescenta, ci in toate tarile din Estul Europei, dupa cum arata diferite studii ale Uniunii Europene. Ingrijoratoare este, mai cu seama, in Romania, pasivitatea opiniei publice, tratarea cu indiferenta a acestui adevarat flagel, care afecteaza nu…