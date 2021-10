In plina pandemie care ingenunchiaza tot mai mult Romania, un medic din Ploiesti a impartasit cateva randuri despre misiunea grea pe care o au cadrele medicale din tara in aceasta perioada, aceea de a anunta familiile despre decesul celor apropiati. Intr-o postare pe Facebook, medicul Amin Zahra, care lucreaza in sectia ATI a Spitalului Judetean a descris cea mai recenta poveste in care a fost nevoit sa anunte decesul unei femei. El a scris despre momentul in care a trebuit sa o sune pe mama ei pentru a-i transmite ca aceasta decedase. Cu atat mai greu i-a fost in momentul in care, de la capatul…