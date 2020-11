Iți mai aduci aminte cum visai sa devii artist atunci cand erai mic? Și cum te influențau artiștii preferați, inclusiv in privința stilului vestimentar? Ei bine, Regele Mic reușește ca, la numai 14 ani, sa iși scrie singur versurile și sa iși continue deja cariera muzicala inceputa de aproape un an. Aflat la primul sau videoclip, filmat in Chișinau, Regele Mic este hotarat sa ajunga in topuri și sa plece in Cosmos. Single-ul anunța și lansarea primului sau album, Copil Intre Legende, care va aparea pe toate platformele de streaming vinerea aceasta, pe 13 noiembrie 2020. In ceea ce privește colaborarile…