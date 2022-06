In satele ucrainene aflate aproape de granița cu Rusia inca mai explodeaza obuze, iar tranșeele și punctele de control fac parte din peisaj. Civilii sunt oarecum la adapost, dar traiesc constant cu teama ca rușii se vor intoarce, scrie New York Times. Tancurile au disparut de ceva vreme din nordul Ucrainei, iar miile de soldați ruși care au patruns in aceasta regiune in luna februarie, imediat dupa debutul invaziei, s-au retras dincolo de granița. Dar frica inca domnește in Moșcenka, un sat liniștit, aflat la puțin mai mult de zece kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și Belarus. In departare,…