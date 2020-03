Stiri pe aceeasi tema

- In data de 23.03.2020, la nivelul județului nostru se aflau in carantina instituționalizata 34 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 1697 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.…

- La nivelul județului Cluj, azi erau 243 de persoane in carantina, 2.534 erau in izolare la domiciliu și s-a ajuns la un total de 18 persoane infectate cu COVID-19! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comunicare Prefectura Prahova privind situația generata de raspandirea COVID 19, inregistrata la nivelul județului In contextul evoluției situației epidemiologice determinata de raspandirea COVID-19, la data de 20.03.2020, pana la ora 1300, la nivelul județului Prahova, erau inregistrate urmatoarele…

- Cancelaria Prefectului anunța, intr-un comunicat de presa, ca „in urma analizelor efectuate pe baza probelor obținute de la persoanele contactate de catre cele doua persoane diagnosticate pozitiv cu virusul COVID-19, alte doua persoane au fost diagnosticate pozitiv la acest virus. Prin urmare, in acest…

- Situație Covid 19 (13 Martie): la nivelul județului Buzau se afla in carantina 41 de persoane, pentru alte 345 de persoane fiind dispusa masura izolarii la domiciliu. La nivelul județului Bz, au mai fost identificate noi spații de carantina, acum avem un total de 230 de locuri, 41 sunt ocupate astazi.…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca la nivel național sunt in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa.La nivel național sunt in carantina instituționalizata…

- Ziarul Unirea DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina. Nu exista niciun caz de infecție cu coronavirus in Romania DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina.…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, autoritațile naționale cu responsabilitați in gestionarea acestui tip de…