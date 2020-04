Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune la inceput de saptamana! Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud transmite ca aproape toate cadrele medicale infectate cu coronavirus s-au vindecat. Inceputul saptamanii vine cu vești bune! Printre cele 116 cazuri confirmate de COVID-19 se afla și cinci cadre medicale – trei medici și doi…

- Vești bune la inceput de saptamana! Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud transmite ca toate cele cinci cadre medicale infectate cu coronavirus s-au vindecat. Inceputul saptamanii vine cu vești bune! Printre cele 116 cazuri confirmate de COVID-19 se afla și cinci cadre medicale – trei medici și doi…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.300 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate si externate. Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 226 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 4 persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Romania este de luni „zona galbena” COVID-19, cu peste 500 de persoane raportate ca fiind infectate cu noul coronavirus pe teritoriul tarii. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana luni, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus).…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 decetațeni care au contactat virusul, 19 sunt declarați vindecați și au fost externați. De la ultima informare, au fost confirmate 14 cazuri noi,…

- Ziarul Unirea Inca 14 cazuri noi de persoane infectate cu virusul COVID – 19: 260 de romani confirmați pozitiv cu coronavirus Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire.De asemenea, dintre cele 246…