La nivel mondial s-au administrat peste 40 de milioane de doze de vaccinuri contra Covid-19

Numarul dozelor de vaccin contra Covid-19 administrate in țarile lumii a trecut de 40 de milioane, potrivit centralizarii de pe platforma Our World in Data. Bilanțul este aproape sigur mai mare, in condițiile in care statisticile furnizate de unele națiuni sunt vechi de cateva zile, printre exemplele de acest fel fiind Rusia și China, care nu au mai centralizat situația de pe 13 ianuarie, potrivit Agerpres. Potrivit statisticilor disponibile, cele mai multe inoculari s-au facut in Statele Unite – 12,3 milioane, China – 10 milioane, Marea Britanie – 4,3 milioane, Israel – 2,4 milioane și Emiratele…