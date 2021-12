Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 8000 de zboruri au fost anulate in weekend-ul de Craciun din cauza lipsei personalului, in contextul raspandirii variantei Omicron și din cauza vremii nefavorabile. Anularile de zboruri din cauza Covid au continuat și luni, potrivit Euronews.

- Zeci de mii de pasageri ai companiilor aeriene au avut de suferit dupa anularea a mii de zboruri. Cauza anularilor o reprezinta penuria de personal dupa creșterea numarului de cazuri de COVID. Mai mult de 7.500 de zboruri au fost anulate in ultimele trei zile, potrivit site-ului de monitorizare a datelor…

- Transportatorii aerieni la nivel global au anulat cel putin 2.401 de zboruri vineri, in ajunul Craciunului, care este, de obicei, o zi grea pentru calatoriile aeriene, potrivit unui bilant de pe site-ul de urmarire a zborurilor FlightAware.com. Aproape 10.000 de zboruri au fost amanate. Site-ul web…

- Aproximativ 6.000 de zboruri au fost anulate in perioada Craciunului, in timp ce alte cateva mii au inregistrat intarzieri in intreaga lume. Pe langa anularile obișnuite din alți ani, din cauza condițiilor meteo, varianta Omicron a coronavirusului a contribuit masiv la perturbarea calatoriilor in timpul…

- Peste 2.000 de zbouri din intreaga lume au fost anulate inainte de Craciun din cauza raspandirii accelerate a variantei Omicron a coronavirusului. Aproape un sfert dintre acestea sunt zboruri din Statele Unite. Potrivit site-ului Flightaware, citat de Digi24 , vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116…

- Companiile aeriene au fost nevoite sa anuleze peste 2.000 de zboruri in intreaga lume, dintre care aproape un sfert in Statele Unite, mai ales din cauza variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Potrivit site-ului Flightaware, vineri la ora 15:40 GMT cel putin 2.116 de zboruri erau anulate,…

- Potrivit unei estimari a Organizației Mondiale a Sanatații, din cele aproximativ 135 de milioane de cadre medicale, la nivel global, intre 80.000 și 180.000 au murit din cauza Covid-19, de la debutul pandemiei, ianuarie 2020 – mai 2021, anunța AFP. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Pandemia de coronavirus ar putea dura cu un an mai mult fața de estimari, din cauza ca țarile sarace nu au acces la vaccinurile de care au nevoie, susține Organizația Mondiala a Sanatații, conform BBC. Dr. Bruce Aylward, de la OMS, spune ca din cauza ratelor mici de vaccinare din țarile sarace, criza…