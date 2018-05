Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, care tocmai a anulat summit-ul prevazut cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a avertizat joi Coreea de Nord impotriva oricarui act „iresponsabil”, dand totodata asigurari ca va continua campania de „presiune maxima” asupra acestei tari.

- A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1— The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018 Coreea de Nord a amenintat din nou, joi dimineața, ca ar putea anula întâlnirea…

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus marți ca exista ”o șansa foarte mare” ca summitul cu liderul nord-coreean Kim Jong Un sa nu aiba loc pe 12 iunie, așa cum era planificat, pe fondul ingrijorarilor ca Jong Un opune rezistența la renunțarea armelor nucleare, relateaza Reuters.

- Coreea de Nord nu va renunta niciodata in intregime la armele sale nucleare, a apreciat un fost transfug nord-coreean de rang inalt, inaintea summitului istoric prevazut luna viitoare intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele american Donald Trump, relateaza AFP. Actualele eforturi diplimatice…

- Modelul presupune destructurarea completa a programului nuclear, inaintea oricaror concesii din partea Washingtonului, explica agentia."Ne gandim serios la modelul Libiei din 2003, 2004", a aratat Bolton la Fox News, ca raspuns la intrebarea daca Phenianul trebuie sa se astepte sa primeasca…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca intrevederea sa istorica cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea avea loc in "urmatoarele trei-patru saptamani", adaugand ca va abandona negocierile cu Phenianul daca isi va da seama ca nu va obtine rezultate, informeaza presa internationala.

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari, sambata, ca pregatirile in vederea unei viitoare intalniri cu Kim Jong Un decurg ”foarte bine”. Trump a facut anunțul dupa o convorbire telefonica cu presedintele sud-coreean, care tocmai s-a intalnit cu liderul nord-coreean.

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…